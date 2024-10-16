Шольц підтвердив, що готовий говорити з путіним про мир в Україні
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про готовність до розмови з Путіним щодо миру в Україні. Він підкреслив, що не ухвалюватиме рішень без врахування позиції України та консультацій з партнерами.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що готовий до розмови з російським президентом володимиром путіним щодо миру в Україні. Про це Шольц заявив під час виступу в Бундестазі, пише Rheinische Post, передає УНН.
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Виступаючи напередодні майбутнього саміту лідерів ЄС, Шольц згадав російсько-українську війну. Зокрема він вказав на згоду України на участь росії у наступному Саміті миру.
Тому також правильно, що коли нас запитують, чи будемо ми також говорити з російським президентом, ми відповідаємо - так, також так
Водночас він підкреслив, що дотримується чітких принципів – ніколи не ухвалювати рішень без врахування позиції України та без консультацій з найближчими партнерами.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що канцлер Німеччини Олаф Шольц розглядав можливість телефонної розмови з володимиром путіним напередодні зустрічі G20 у Бразилії в листопаді.