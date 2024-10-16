Шольц подтвердил, что готов говорить с путиным о мире в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что готов к разговору с российским президентом Владимиром Путиным относительно мира в Украине. Об этом Шольц заявил во время выступления в Бундестаге, пишет Rheinische Post, передает УНН.

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Выступая накануне предстоящего саммита лидеров ЕС, Шольц упомянул российско-украинскую войну. В частности он указал на согласие Украины на участие России в следующем Саммите мира.

Поэтому также правильно, что когда нас спрашивают, будем ли мы также говорить с российским президентом, мы отвечаем - да, также да - заявил немецкий канцлер.

В то же время он подчеркнул, что придерживается четких принципов - никогда не принимать решений без учета позиции Украины и без консультаций с ближайшими партнерами.

Напомним,

Ранее УНН писал, что канцлер Германии Олаф Шольц рассматривал возможность телефонного разговора с Владимиром Путиным накануне встречи G20 в Бразилии в ноябре.