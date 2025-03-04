Шмигаль розкрив умови України щодо мирних переговорів та майбутніх гарантій
Київ • УНН
Україна готова до мирних переговорів, але лише на власних умовах та за формулою Президента. Прем'єр-міністр назвав потенційних гарантів безпеки для України, серед яких США, ЄС та Велика Британія.
Україна готова до перемовин, проте Київ цікавить справедливий, стійкий та тривалий мир. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції, пише УНН.
Ми вдячні всім нашим партнерам, які готові та підставляють плече Україні в боротьбі проти російської агресії. Ми вдячні всім партнерам, які готові підставити плече в укладанні мирної угоди. Але Україну цікавить справедливий, стійкий, тривалий мир. Ми готові до перемовин, ми готові на умовах України. Умови чітко сформульовані. Є відповідна формула Президента, є відповідні наші підходи до того, яким чином це робити. Україна є країною жертвою, відповідно від нас має йти ось ця ініціатива. Вона йде від нас, ми її публічно комунікуємо
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Шмигаль переконаний, що в майбутніх безпекових гарантіях для України мають приймати участь США, ЄС, європейські країни, Велика Британія.
Можливо Туреччина. Зараз немає треку перемовин, хто мав би бути посередником, чи хто все це буде вести. Ми поки що зосереджені на нашій роботі з ЄС, США, Британією, з партнерами, які можуть надалі виступати гарантами безпеки для України
Прем'єр зазначив, що Україна говорить, що у майбутньому потрібно сформувати певну коаліцію, яка забезпечить присутність стабільного та достатнього для безпеки Євросоюзу та Європи контингенту.
Україна хотіла б приймати в цьому участь й спроможна приймати в цьому участь
Доповнення
Шмигаль заявляв, що підтримка з боку Сполучених Штатів Америки важлива, і Україна готова розширювати співпрацю з американськими партнерами.
Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що він спілкувався з європейськими колегами на вихідних, щоб обговорити припинення війни в Україні.