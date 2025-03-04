Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Украина готова к переговорам, однако Киев интересует справедливый, устойчивый и долгосрочный мир. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции, пишет УНН.

Мы благодарны всем нашим партнерам, которые готовы и протягивают руку помощи Украине в борьбе против российской агрессии. Мы благодарны всем партнерам, которые готовы протянуть руку помощи в заключении мирного соглашения. Но Украину интересует справедливый, устойчивый, долгосрочный мир. Мы готовы к переговорам, мы готовы на условиях Украины. Условия четко сформулированы. Есть соответствующая формула Президента, есть наши подходы к тому, как это делать. Украина является страной-жертвой, соответственно, от нас должна исходить эта инициатива. Она исходит от нас, мы ее публично коммуницируем