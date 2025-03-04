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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Киев • УНН

 • 122489 просмотра

Украина готова к мирным переговорам, но только на собственных условиях и по формуле Президента. Премьер-министр назвал потенциальных гарантов безопасности для Украины, среди которых США, ЕС и Великобритания.

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Украина готова к переговорам, однако Киев интересует справедливый, устойчивый и долгосрочный мир. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции, пишет УНН.

Мы благодарны всем нашим партнерам, которые готовы и протягивают руку помощи Украине в борьбе против российской агрессии. Мы благодарны всем партнерам, которые готовы протянуть руку помощи в заключении мирного соглашения. Но Украину интересует справедливый, устойчивый, долгосрочный мир. Мы готовы к переговорам, мы готовы на условиях Украины. Условия четко сформулированы. Есть соответствующая формула Президента, есть наши подходы к тому, как это делать. Украина является страной-жертвой, соответственно, от нас должна исходить эта инициатива. Она исходит от нас, мы ее публично коммуницируем 

- заявил Шмыгаль.

Зеленский представил в Раде План победы: основные положения16.10.24, 13:05 • 46896 просмотров

Шмыгаль уверен, что в будущих гарантиях безопасности для Украины должны участвовать США, ЕС, европейские страны, Великобритания.

Возможно, Турция. Сейчас нет трека переговоров, кто должен быть посредником, или кто все это будет вести. Мы пока что сосредоточены на нашей работе с ЕС, США, Великобританией, с партнерами, которые могут впоследствии выступать гарантами безопасности для Украины 

- сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что Украина говорит, что в будущем нужно сформировать определенную коалицию, которая обеспечит присутствие стабильного и достаточного для безопасности Европейского Союза и Европы контингента.

Украина хотела бы принимать в этом участие и способна принимать в этом участие 

- сказал Шмыгаль.

Дополнение

Шмыгаль заявлял, что поддержка со стороны Соединенных Штатов Америки важна, и Украина готова расширять сотрудничество с американскими партнерами.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что он общался с европейскими коллегами на выходных, чтобы обсудить прекращение войны в Украине.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
Европейский Союз
Великобритания
Владимир Зеленский
Соединенные Штаты
Украина
Денис Шмыгаль
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