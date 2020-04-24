Шмигаль - Зеленському: пенсіонери вже почали отримувати по 1000 гривень допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Більшість українських пенсіонерів, пенсія яких менша, ніж 5 тис. грн, уже отримують одноразову додаткову допомогу в розмірі 1 тис. грн. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на традиційній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського з питань запобігання поширенню епідемії COVID-19, передає УНН з посиланням на пресслужбу ОП.
“Більшість українських пенсіонерів, пенсія яких менша ніж 5 тис. грн, уже отримують додаткову допомогу в розмірі 1 тис. грн, яку ініціював Президент України для підтримки малозабезпечених літніх людей під час карантину”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України підтримав ініціативи Президента Зеленського щодо надбавок в 1000 грн пенсіонерам у зв’язку з глобальною кризою через COVID-19.
Раніше УНН писав, що Пенсій фонд України спрямував 9,9 млрд гривень на виплату одноразової грошової допомоги пенсіонерам у розмірі 1 000 гривень.