Шмыгаль - Зеленскому: пенсионеры уже начали получать по 1000 гривен помощи

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Большинство украинских пенсионеров, пенсия которых меньше, чем 5 тыс. грн, уже получают единовременную дополнительную помощь в размере 1 тыс. грн. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского по вопросам предотвращения распространения эпидемии COVID-19, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.