Шмигаль запевнив, що Україна отримає вакцину від COVID-19 "не пізніше від Європи"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Україна отримає вакцини, доступ до вакцин від коронавірусу, не пізніше, ніж їх отримає Європа. Частину населення провакцинують безкоштовно, інша - зможе придбати вакцину за власний кошт. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, виступаючи з трибуни парламенту під час години запитань до уряду, передає кореспондент УНН.
"Україна отримає вакцини, доступ до вакцин (від коронавірусу - ред.), не пізніше, ніж їх отримає Європа. Це добровільна справа. Буде проходити паралельно: безкоштовний план вакцинування (за рахунок держави) тих груп, які визначені (у тому числі, за рекомендаціями ВООЗ). Також паралельно це буде комерційний продукт, який кожен бажаючий зможе купити", - сказав Шмигаль.
Зауважимо, країни Європейського Союзу почнуть вакцинацію від COVID-19 вже через 9 днів - 27 грудня.