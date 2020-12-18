Шмигаль запевнив, що Україна отримає вакцину від COVID-19 "не пізніше від Європи"

"Україна отримає вакцини, доступ до вакцин (від коронавірусу - ред.), не пізніше, ніж їх отримає Європа. Це добровільна справа. Буде проходити паралельно: безкоштовний план вакцинування (за рахунок держави) тих груп, які визначені (у тому числі, за рекомендаціями ВООЗ). Також паралельно це буде комерційний продукт, який кожен бажаючий зможе купити", - сказав Шмигаль.

Зауважимо, країни Європейського Союзу почнуть вакцинацію від COVID-19 вже через 9 днів - 27 грудня.