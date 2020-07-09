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Шмигаль з міжнародною Радою бізнес-асоціацій обговорив покращення бізнес-клімату в Україні

Шмигаль з міжнародною Радою бізнес-асоціацій обговорив покращення бізнес-клімату в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив покращення бізнес-клімату з міжнародною Радою бізнес-асоціацій та палат в Україні. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Кабміну.

“Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з членами делегації міжнародної Ради бізнес-асоціацій та палат в Україні”, — сказано у повідомленні.

Під час зустрічі Прем’єр-міністр України відзначив важливість для України рекомендацій Ради бізнес-асоціацій з точки зору залучення в країну інвестицій.

“Ми маємо дати інвесторам правильні меседжі і правильні рекомендації”, — зазначив Денис Шмигаль.

Він наголосив, що Україна налаштована на розвиток ділового співробітництва і на підтримку бізнесу та іноземних і внутрішніх інвестицій.

“Для уряду загалом і кожного міністерства зокрема доведення бізнес-клімату в Україні до найкращих світових стандартів є пріоритетом. Сподіваюся, наша співпраця дасть нам змогу створити ще кращі бізнес-умови і, як наслідок, це буде відображено в бізнес-рейтингах”, — зазначив очільник Уряду.

Прем’єр-міністр вислухав пропозиції представників міжнародної Ради бізнес-асоціацій та палат щодо покращення умов для бізнесу в Україні та відповів на їхні запитання. Під час дискусії було досягнуто домовленості щодо участі представників Торгово-промислової палати України та представників інших бізнес-асоціацій в роботі Ради з питань економічного розвитку. Крім того, було досягнуто домовленості щодо проведення зустрічей бізнес-асоціацій з представниками уряду України на регулярній основі — кожні шість місяців.

Нагадаємо, уряд вважає передчасним збільшення податків на гектар землі. 

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