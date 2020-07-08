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Уряд вважає передчасним збільшення податків на гектар землі

Уряд вважає передчасним збільшення податків на гектар землі

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 липня. УНН. Ініціатива щодо збільшення податків на гектар землі на сьогоднішній день є передчасною. Про це сказав під час засідання уряду Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

"Стосовно ще одного питання, хотів повідомити нашу позицію з приводу законопроекту №3131 про збільшення податків на гектар землі. Ця ідея, на сьогоднішній день, я вважаю, передчасна в умовах кризи, в умовах, коли фермери просять підтримки від держави, збільшувати орендну плату – це, напевно, не зовсім коректно", - сказав Прем’єр.

З його слів, уряд через профільне міністерство і профільний комітет буде просити донести цю думку до парламентарів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України прийняв постанову, яка запроваджує принцип екстериторіальності в державній реєстрації земельних ділянок.

Українські Національні Новини

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