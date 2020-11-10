Шмигаль розповів, за що відповідає Зеленський у перемовинах з МВФ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський бере участь у перемовинах лише з головою Міжнародного валютного фонду, з іншими представниками говорять очільники Мінфіну та НБУ. Про це повідомив в ефірі телеканалу “Україна 24” Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
“Якщо говорити конкретно про МВФ, то переговори ведуть міністр фінансів, його заступники, голова НБУ та його заступники, підключаюсь я та підключається Президент. У перемовинах з головою МВФ приймає участь безпосередньо Президент України, на рівні керівника, відповідального за Європу, перемовини веду я особисто, на рівні керівника місії веде перемовини міністр фінансів і голова НБУ і їх заступники”, - сказав Шмигаль.
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Також він додав, що співпраця з міжнародними партнерами - це певний стандарт відносин, коли Україна вчиться і завойовує свою репутацію на ринку великих позик.
Нагадаємо, як повідомив голова комітету ВР з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев, Міжнародний валютний фонд непокоїть стан публічних фінансів України, вони вимагають збалансований та реальний державний бюджет. Якщо передбачити завищений дефіцит без джерел покриття — це ставить під загрозу фінансову спроможність країни.