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Шмыгаль рассказал, за что отвечает Зеленский в переговорах с МВФ

Шмыгаль рассказал, за что отвечает Зеленский в переговорах с МВФ

Киев  •  УНН

 • 15141 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский участвует в переговорах только с главой Международного валютного фонда, с другими представителями говорят руководители Минфина и НБУ. Об этом сообщил в эфире телеканала "Украина 24" Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Если говорить конкретно о МВФ, то переговоры ведут министр финансов, его заместители, председатель НБУ и его заместители, подключаюсь я и подключается Президент. В переговорах с главой МВФ принимает участие непосредственно Президент Украины, на уровне руководителя, ответственного за Европу, переговоры веду я лично на уровне руководителя миссии ведет переговоры министр финансов и глава НБУ и их заместители", - сказал Шмыгаль.

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Также он добавил, что сотрудничество с международными партнерами - это определенный стандарт отношений, когда Украина учится и завоевывает свою репутацию на рынке крупных займов.

Напомним, как сообщил председатель комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, Международный валютный фонд беспокоит состояние публичных финансов Украины, они требуют сбалансированный и реальный государственный бюджет. Если предположить завышенный дефицит без источников покрытия - это ставит под угрозу финансовую состоятельность страны.

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