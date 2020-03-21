Шмигаль провів переговори з прем'єром Польщі щодо повернення додому українських громадян
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів переговори з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким щодо повернення додому українських громадян, пише УНН з посиланням на Telegram українського прем’єра.
“Під час світової пандемії коронавірусної інфекції всі країни мають діяти спільно та злагоджено. Переговорили телефоном з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким щодо повернення додому українських громадян. Домовилися про створення так званого гуманітарного коридору для українців, які матимуть змогу від кордону з Німеччиною транзитом через Польщу повернутися на Батьківщину”, — вказано у повідомленні.
Шмигаль також додав, що “дуже вдячний польській стороні за включення українських громадян до програми #LOTdoDomu. Завдяки їй українці, що перебувають в інших країнах, зможуть використовувати рейси авіакомпанії LOT для перельоту до Польщі. Радий, що польські колеги пішли нам назустріч та готові сприяти у вирішенні цього питання. Окрім того, погодилися з паном Моравецьким обмінюватися досвідом та практиками між країнами у протистоянні COVID-19”.