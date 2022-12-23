Шмигаль пропонує Південній Кореї відкрити в Україні виробництво електромобілів

Деталі

Шмигаль подякував уряду цієї країни за послідовну підтримку, надання гуманітарної та нелетальної військової допомоги.

Цитата

“Обговорили виклики, пов’язані з війною росії проти України, а також перспективні напрямки співпраці між нашими країнами. Розраховуємо на розширення обсягів допомоги від Південної Кореї в частині обладнання для ремонту енергетичної інфраструктури. Торкнулися повоєнного відновлення та участі корейських компаній у відбудові. Зокрема, запропонував відкрити в Україні виробництво електромобілів”, – написав Прем’єр.

Доповнення

У листопаді українська парламентська делегація під час візиту до Кореї домовилася про надання допомоги Україні у вигляді 20 високопотужних генераторів, а також 5 міні-екскаваторів.