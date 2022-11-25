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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 26931 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Корея надасть Україні 20 високопотужних генераторів

Корея надасть Україні 20 високопотужних генераторів

Київ • УНН

 • 4980350 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Українська парламентська делегація під час візиту до Кореї домовилася про надання допомоги Україні у вигляді 20 високопотужних генераторів, а також 5 міні-екскаваторів. Про це повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Корея Дмитро Пономаренко, передає УНН.

Цитата

«З корейською стороною досягнуто домовленість про передачу Україні в якості гумдопомоги 20 генераторів потужністю 450-500 кВт, а також п’яти міні-екскаваторів DOOSAN DX17Z. Доставку генераторів планується здійснити чартерним авіарейсом 12 грудня поточного року. Також у грудні передбачається зафрахтувати морське судно для транспортування екскаваторів, але конкретну дату наразі не визначено», – повідомив Пономаренко.

Перший віцеспікер Парламенту Олександр Корнієнко додав, що росія намагається розповідати про своє прагнення миру, але весь світ, від Європи до Азії, бачить, що несе вона лише війну та руйнування.

«Розширення географії коаліції Незламності задля перемоги України, задля збереження світової безпеки — це те глобальне завдання, над яким працює вся влада. Найперше, звісно, це відновлення нашої енергетичної інфраструктури. Неможливо прагнути миру і водночас посилювати обстріли, випускати десятки та сотні ракет по мирних містах, руйнувати інфраструктуру, зокрема, енергетичну, залишаючи мільйони українців без світла, води та тепла. А саме це і робить росія зараз», – повідомив Корнієнко.

Нагадаємо

Франція відправила в Україну 100 потужних генераторів, щоб допомогти впоратися з наслідками російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

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