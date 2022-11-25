Корея предоставит Украине 20 высокомощных генераторов

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«С корейской стороной достигнута договоренность о передаче Украине в качестве гумпомощи 20 генераторов мощностью 450-500 кВт, а также пяти мини-экскаваторов DOOSAN DX17Z. Доставку генераторов планируется осуществить чартерным авиарейсом 12 декабря текущего года. Также в декабре предполагается зафрахтовать морское судно для транспортировки экскаваторов, но конкретная дата пока не определена», – сообщил Пономаренко.

Первый вицеспикер Парламента Александр Корниенко добавил, что россия пытается рассказывать о своем стремлении к миру, но весь мир, от Европы до Азии, видит, что несет она только войну и разрушение.

«Расширение географии коалиции Несокрушимости ради победы Украины, ради сохранения мировой безопасности — это та глобальная задача, над которой работает вся власть. В первую очередь, конечно, это восстановление нашей энергетической инфраструктуры. Невозможно стремиться к миру и одновременно усиливать обстрелы, выпускать десятки и сотни ракет по мирным городам, разрушать инфраструктуру, в частности, энергетическую, оставляя миллионы украинцев без света, воды и тепла. А именно это и делает россия сейчас», – сообщил Корниенко.

Напомним

Франция отправила в Украину 100 мощных генераторов, чтобы помочь справиться с последствиями российских ударов по энергетической инфраструктуре.