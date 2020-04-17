Шмигаль поговорив із прем’єром Хорватії про НАТО, МВФ і коронавірус

“Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у п’ятницю, 17 квітня, провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Республіки Хорватія Андреєм Пленковичем. Очільник українського Уряду привітав свого хорватського колегу зі світлим святом Воскресіння та побажав здоров'я хорватському народові. Сторони проговорили методи боротьби з розповсюдженням коронавірусу та стабілізації соціально-економічної ситуації”, - йдеться у повідомленні.

Денис Шмигаль висловив сподівання, що Хорватія не вживатиме заходів щодо осіб, які через закриття кордонів і карантин перевищили дозволений термін перебування в країні.

Також він зазначив, що Україна змушена ввести низку рішень, щоб підтримати бізнес, адже вони розуміють, що поширення COVID-19 призведе до негативних тенденцій у світовій економіці. Окрім того, Кабмін вживає кроки для посилення соціального захисту населення.

“Сторони також обговорили співпрацю з МВФ. Денис Шмигаль повідомив, що уряд та НБУ активно працюють над новою програмою з МВФ з урахуванням ситуації, що склалася, дотримуючись попередніх домовленостей”, - повідомили у пресслужбі.

Вказано, що Прем'єр-міністр України висловив сподівання, що інтеграція України до ЄС залишатиметься одним з пріоритетів в рамках головування Хорватії в ЄС.

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"Україна налаштована на подальшу роботу над імплементацією Угоди про асоціацію та секторальну інтеграцію з ЄС відповідно до засад та пріоритетів 6-го засідання Ради асоціації Україна-ЄС, яке відбулося 28 січня цього року”, - сказав Денис Шмигаль.

Також повідомляється, що українська сторона запропонувала підписати Угоду про Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС під час саміту "Східного партнерства" і висловила сподівання, що після карантину відбудеться експертна місія з попереднього оцінювання української інфраструктури якості, оскільки Україна прагне прискорити процес переходу до офіційних переговорів щодо укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції ACAA.

Зазначається, що сторони також проговорили програми співпраці з НАТО та аспекти інтеграції до Альянсу.

"Набуття членства в НАТО є стратегічним курсом України, закріпленим у Конституції. Сьогодні ми зосереджені на практичних аспектах інтеграції до Альянсу. Досягнення взаємосумісності зі збройними силами країн-членів Альянсу є одним з таких пріоритетів, який досягається шляхом проведення оборонної реформи. Ми покладаємося на підтримку Хорватії за цим напрямом", – сказав Денис Шмигаль.

Вказано, що сторони домовилися продовжувати активний розвиток двостороннього співробітництва та після скасування карантинних обмежень здійснити офіційні візити до столиць обох держав.

Нагадаємо, Словаччина сприятиме отриманню Україною бажаного статусу в НАТО.