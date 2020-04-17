Шмигаль поговорив із прем’єром Хорватії про НАТО, МВФ і коронавірус

ukru
16:58 • 54293 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

14:22 • 128635 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 221926 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 224321 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 225435 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 217084 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 189287 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185234 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 145665 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150084 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1 м/с
65 %
758 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

20 березня, 10:29 • 107485 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 142441 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

20 березня, 11:59 • 148934 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 127617 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

15:29 • 240842 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 221926 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 224321 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 225435 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 217084 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 189287 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 35808 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

15:08 • 17153 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 127617 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 142441 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 112045 перегляди
Актуальне
Шмигаль поговорив із прем’єром Хорватії про НАТО, МВФ і коронавірус

Шмигаль поговорив із прем’єром Хорватії про НАТО, МВФ і коронавірус

Київ • УНН

 • 12820 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Республіки Хорватія Андреєм Пленковичем, під час якої обговорили вступ до НАТО, співпрацю з МВФ та боротьбу з коронавірусом. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу уряду.

“Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у п’ятницю, 17 квітня, провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Республіки Хорватія Андреєм Пленковичем. Очільник українського Уряду привітав свого хорватського колегу зі світлим святом Воскресіння та побажав здоров'я хорватському народові. Сторони проговорили методи боротьби з розповсюдженням коронавірусу та стабілізації соціально-економічної ситуації”, - йдеться у повідомленні.

Денис Шмигаль висловив сподівання, що Хорватія не вживатиме заходів щодо осіб, які через закриття кордонів і карантин перевищили дозволений термін перебування в країні.

Також він зазначив, що Україна змушена ввести низку рішень, щоб підтримати бізнес, адже вони розуміють, що поширення COVID-19 призведе до негативних тенденцій у світовій економіці. Окрім того, Кабмін вживає кроки для посилення соціального захисту населення.

“Сторони також обговорили співпрацю з МВФ. Денис Шмигаль повідомив, що уряд та НБУ активно працюють над новою програмою з МВФ з урахуванням ситуації, що склалася, дотримуючись попередніх домовленостей”, - повідомили у пресслужбі.

Вказано, що Прем'єр-міністр України висловив сподівання, що інтеграція України до ЄС залишатиметься одним з пріоритетів в рамках головування Хорватії в ЄС.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Хорватія вперше очолила Раду ЄС

"Україна налаштована на подальшу роботу над імплементацією Угоди про асоціацію та секторальну інтеграцію з ЄС відповідно до засад та пріоритетів 6-го засідання Ради асоціації Україна-ЄС, яке відбулося 28 січня цього року”, - сказав Денис Шмигаль.

Також повідомляється, що українська сторона запропонувала підписати Угоду про Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС під час саміту "Східного партнерства" і висловила сподівання, що після карантину відбудеться експертна місія з попереднього оцінювання української інфраструктури якості, оскільки Україна прагне прискорити процес переходу до офіційних переговорів щодо укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції ACAA.

Зазначається, що сторони також проговорили програми співпраці з НАТО та аспекти інтеграції до Альянсу.

"Набуття членства в НАТО є стратегічним курсом України, закріпленим у Конституції. Сьогодні ми зосереджені на практичних аспектах інтеграції до Альянсу. Досягнення взаємосумісності зі збройними силами країн-членів Альянсу є одним з таких пріоритетів, який досягається шляхом проведення оборонної реформи. Ми покладаємося на підтримку Хорватії за цим напрямом", – сказав Денис Шмигаль.

Вказано, що сторони домовилися продовжувати активний розвиток двостороннього співробітництва та після скасування карантинних обмежень здійснити офіційні візити до столиць обох держав.

Нагадаємо, Словаччина сприятиме отриманню Україною бажаного статусу в НАТО.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.11
Bitcoin
$84,032.60
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,050.60
Ethereum
$1,967.57