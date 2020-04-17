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Шмыгаль поговорил с премьером Хорватии о НАТО, МВФ и коронавирусе

Шмыгаль поговорил с премьером Хорватии о НАТО, МВФ и коронавирусе

Киев  •  УНН

 • 12816 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел телефонный разговор с премьер-министром Республики Хорватия Андреем Пленковичем, во время которого обсудили вступление в НАТО, сотрудничество с МВФ и борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба правительства.

"Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу, 17 апреля, провел телефонный разговор с премьер-министром Республики Хорватия Андреем Пленковичем. Глава украинского правительства поздравил своего хорватского коллегу со светлым праздником Воскресения и пожелал здоровья хорватскому народу. Стороны проговорили методы борьбы с распространением коронавируса и стабилизации социально-экономической ситуации", - говорится в сообщении.

Денис Шмыгаль выразил надежду, что Хорватия не примет мер в отношении лиц, которые из-за закрытия границ и карантина превысили разрешенный срок пребывания в стране.

Также он отметил, что Украина вынуждена ввести ряд решений, чтобы поддержать бизнес, ведь они понимают, что распространение COVID-19 приведет к негативным тенденциям в мировой экономике. Кроме того, Кабмин принимает шаги по усилению социальной защиты населения.

"Стороны также обсудили сотрудничество с МВФ. Денис Шмыгаль сообщил, что правительство и НБУ активно работают над новой программой с МВФ с учетом сложившейся ситуации, соблюдая предыдущие договоренности", - сообщили в пресс-службу.

Указано, что Премьер-министр Украины выразил надежду, что интеграция Украины в ЕС будет оставаться одним из приоритетов в рамках председательства Хорватии в ЕС.

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"Украина настроена на дальнейшую работу над имплементацией Соглашения об ассоциации и секторальной интеграции с ЕС в соответствии с принципами и приоритетами 6-го заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, которое состоялось 28 января этого года", - сказал Денис Шмыгаль.

Также сообщается, что украинская сторона предложила подписать Соглашение об Общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС во время саммита "Восточного партнерства" и выразила надежду, что после карантина состоится экспертная миссия по предварительной оценке украинской инфраструктуры качества, поскольку Украина стремится ускорить процесс перехода к официальным переговорам по заключению Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции ACAA.

Отмечается, что стороны также проговорили программы сотрудничества с НАТО и аспекты интеграции в Альянс.

"Приобретение членства в НАТО является стратегическим курсом Украины, закрепленным в Конституции. Сегодня мы сосредоточены на практических аспектах интеграции в Альянс. Достижение совместимости с вооруженными силами стран-членов Альянса является одним из таких приоритетов, который достигается путем проведения оборонной реформы. Мы полагаемся на поддержку Хорватии по этому направлению", - сказал Денис Шмыгаль.

Указано, что стороны договорились продолжать активное развитие двустороннего сотрудничества и после отмены карантина осуществить официальные визиты в столицы обоих государств.

Напомним, Словакия будет способствовать получению Украиной желаемого статуса в НАТО.

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