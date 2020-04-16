Словаччина сприятиме отриманню Україною бажаного статусу у НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Міністр закордонних та європейських справ Словаччини Іван Корчок у телефонній розмові з міністром Дмитром Кулебою запевнив, що Словаччина сприятиме отриманню нашою державою статусу партнера розширених можливостей НАТО. Про це повідомляє пресслужба МЗС України, передає УНН.
“Іван Корчок запевнив у подальшій підтримці Словаччиною територіальної цілісності та суверенітету України, європейського та євроатлантичного вибору нашої держави. За його словами, Словаччина сприятиме отриманню Україною статусу партнера розширених можливостей НАТО”, — повідомили у МЗС.
Словацький міністр також запевнив, що Україна буде у пріоритеті політики нового словацького уряду.
Співрозмовники обмінялися думками щодо ситуації на сході України, російської агресії, що триває, динаміки процесу мирного врегулювання у форматі Нормандської четвірки та переговорів у Мінську.
Глава МЗС України запросив словацького колегу відвідати Україну, щойно візити стануть можливими. Іван Корчок радо прийняв запрошення.
Нагадаємо, цього тижня Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг заяивив, що в альянсі поки не готові прийняти рішення щодо приєднання України до Програми партнерства розширених можливостей НАТО (Enhanced Opportunity Partnership).