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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 36370 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 45272 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 60544 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 61345 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 76195 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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4 марта, 15:53 • 130597 просмотра

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Словакия будет способствовать получению Украиной желаемого статуса в НАТО

Словакия будет способствовать получению Украиной желаемого статуса в НАТО

Киев  •  УНН

 • 25700 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок в телефонном разговоре с министром Дмитрием Кулебой заверил, что Словакия будет способствовать получению нашим государством статуса партнера расширенных возможностей НАТО. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает УНН.

"Иван Корчок заверил в дальнейшей поддержке Словакией территориальной целостности и суверенитета Украины, европейского и евроатлантического выбора нашего государства. По его словам, Словакия будет способствовать получению Украиной статуса партнера расширенных возможностей НАТО", - сообщили в МИД.

Словацкий министр также заверил, что Украина будет в приоритете политики нового словацкого правительства.

Собеседники обменялись мнениями о ситуации на востоке Украины, российской агрессии, что продолжается, динамики процесса мирного урегулирования в формате Нормандской четверки и переговоров в Минске.

Глава МИД Украины пригласил словацкого коллегу посетить Украину, как только визиты станут возможными. Иван Корчок с радостью принял приглашение.

Напомним, на этой неделе Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заяивив, что в альянсе пока не готовы принять решение о присоединении Украины к Программе партнерства расширенных возможностей НАТО (Enhanced Opportunity Partnership).

Украинские Национальные Новости

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