Шмигаль поговорив із керівництвом Nestle: компанія продовжить працювати в росії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Швейцарська компанія з виробництва харчових продуктів Nestle не планує виходити з російського ринку. Про це після переговорів із генеральним директором Nestle Марком Шнайдером повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує УНН.
Цитата
"Поговорив із CEO Nestle Марком Шнайдером про неетичність роботи компанії в росії. На жаль, не знайшов порозуміння. Робочі місця та податки сплачені у бюджет країни-террориста — це фінансування вбивств безахистних дітей та жінок. Сподіваюсь, Nestle змінить своє рішення", — написав Шмигаль у Twitter.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав бойкотувати компанії, які не покинули росію.
Станом на 14 березня діяльність в рф не припинили: торговельні мережі Leroy Merlin, Metro, Ашан, SPAR; автотовари Pirelli та Bridgestone; готелі Accor та Intercontinental; у сфері машинобудування - Otis Worldwide, Honeywell, Mohawk Industries, Arconic; косметика та супутні товари - Oriflame, Kimberly-Clark, Salvatore Ferragamo, Fillip Morris; в харчовій промисловості – ресторани Papa Jones і Kellogg; медицина – Bayer; банки – Raiffeisen, OTP Bank, City Group, Société Générale, Unikredit, Intesa Sanpaolo.