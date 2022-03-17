Шмыгаль поговорил с руководством Nestle: компания продолжит работать в россии

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"Поговорил с CEO Nestle Марком Шнайдером о неэтичности работы компании в россии. К сожалению, не нашел понимания. Рабочие места и налоги уплачены в бюджет страны-террориста — это финансирование убийств безахистных детей и женщин. Надеюсь, Nestle изменит свое решение", - написал Шмыгаль в Twitter.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал бойкотировать компании, которые не покинули россию.

По состоянию на 14 марта деятельность в рф не прекратили: торговые сети Leroy Merlin, Metro, Ашан, SPAR; автотовары Pirelli и Bridgestone; гостиницы Accor и Intercontinental; в сфере машиностроения - Otis Worldwide, Honeywell, Mohawk Industries, Arconic; косметика и сопутствующие товары - Oriflame, Kimberly-Clark, Salvatore Ferragamo, Fillip Morris; в пищевой промышленности - рестораны Papa Jones и Kellogg; медицина - Bayer; банки Raiffeisen, OTP Bank, City Group, Société Générale, Unikredit, Intesa Sanpaolo.