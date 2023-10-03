Шмигаль передав концепт посилення стійкості демократії в Україні послам країн G7
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль передав концепт посилення стійкості демократії в Україні послам країн G7, передає УНН.
Цитата
“Передав Концепт посилення стійкості демократії в Україні послам країн G7. Концепт є частиною майбутньої Української доктрини, засади якої окреслив Президент Володимир Зеленський. На додаток до Концепту формуємо всеохопний План реформ, куди маємо закласти важливі цілі: розвиток державних інституцій, розвиток конкурентної економіки та зміцнення взаємодії між державою, бізнес-середовищем і громадянським суспільством”, — написав Шмигаль у Telegram.
Він зазначив, що Україна прагне зібрати та пріоритезувати всі необхідні реформи, включно з пропозиціями партнерів щодо змін і трансформацій держави в один документ — План реформ до 2027 року.
“Під час зустрічі обговорили продовження прямої бюджетної підтримки з боку наших партнерів. Також порушив питання необхідності конфіскації заморожених російських активів і їх передачі на відновлення України”, — розповів Шмигаль.
Доповнення
В Україні запускають роботу над єдиним Планом реформ до 2027 року. В одну дорожню карту змін об’єднають ініціативи партнерів та інші пропозиції.