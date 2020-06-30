Шмигаль не бачить політичного замовлення у справах проти Порошенка

“У тих справах, які тривають проти політиків попередніх генерацій, я не бачу політичного замовлення. Вони мають бути розглянуті й мають бути рішення. Або цих політиків визнають винними, або знімуть з них обвинувачення”, — відповів він на питання про те, що справи проти Порошенка сприймаються як покарання опонента.

Він додав, що не щасливий від цих справ, адже розслідування проти керівників держави — це завжди дестабілізація та неприємний момент для держави.

“Коли є такі підозри, це завжди засмучує. Але відповідальність має бути невідворотною, незалежно від рангів та посад. Якщо людина порушила закон, зрадила національні інтереси держави, поводила себе некоректно, має нести відповідальність”, — сказав Шмигаль.

На уточнення, що процес проти Порошенка негативно сприймуть “західні друзі”, він ще раз наголосив, що це — “не переслідування”.

“Але погоджуюсь, що це виглядає не дуже добре. Коли йде мова про покарання для політиків високого рівня в Україні — це псує імідж держави. Як би прикро це не виглядало на міжнародній арені, набагато прикрішим буде виглядати корупція, яка не карається”, — резюмував прем’єр.

Як повідомляв УНН, суд зобов’язав Офіс Генпрокурора відкрити справу щодо Порошенка за заявою Коломойського.