Шмигаль не бачить політичного замовлення у справах проти Порошенка

ukru
12:11 • 10659 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
11:44 • 33460 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
08:24 • 84248 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 112280 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 114614 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 170226 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 140944 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 148291 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 148796 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129397 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Як російсько-українське "енергетичне припинення вогню" може вплинути на війну - аналіз Bloomberg

Як російсько-українське "енергетичне припинення вогню" може вплинути на війну - аналіз Bloomberg

20 березня, 02:30 • 48378 перегляди
Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

20 березня, 03:17 • 130429 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

20 березня, 04:02 • 116624 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

20 березня, 05:38 • 116850 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

20 березня, 06:15 • 106453 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

12:11 • 10652 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

11:44 • 33456 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 84240 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 112277 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 114611 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 9519 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 106962 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 107370 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 124892 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 141286 перегляди
Актуальне
Шмигаль не бачить політичного замовлення у справах проти Порошенка

Шмигаль не бачить політичного замовлення у справах проти Порошенка

Київ • УНН

 • 12090 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що не бачить політичного переслідування у кримінальних справах проти Петра Порошенка. Про це очільник уряду сказав в інтерв’ю BBC Україна, передає УНН.

“У тих справах, які тривають проти політиків попередніх генерацій, я не бачу політичного замовлення. Вони мають бути розглянуті й мають бути рішення. Або цих політиків визнають винними, або знімуть з них обвинувачення”, — відповів він на питання про те, що справи проти Порошенка сприймаються як покарання опонента.

Він додав, що не щасливий від цих справ, адже розслідування проти керівників держави — це завжди дестабілізація та неприємний момент для держави.

“Коли є такі підозри, це завжди засмучує. Але відповідальність має бути невідворотною, незалежно від рангів та посад. Якщо людина порушила закон, зрадила національні інтереси держави, поводила себе некоректно, має нести відповідальність”, — сказав Шмигаль.

На уточнення, що процес проти Порошенка негативно сприймуть “західні друзі”, він ще раз наголосив, що це — “не переслідування”.

“Але погоджуюсь, що це виглядає не дуже добре. Коли йде мова про покарання для політиків високого рівня в Україні — це псує імідж держави. Як би прикро це не виглядало на міжнародній арені, набагато прикрішим буде виглядати корупція, яка не карається”, — резюмував прем’єр.

Як повідомляв УНН, суд зобов’язав Офіс Генпрокурора відкрити справу щодо Порошенка за заявою Коломойського.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32