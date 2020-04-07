Шмигаль: для східних країн носіння масок - це давно буденність
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що для східних країн носіння масок - це давно буденність, тоді як західні країни лише усвідомлюють їх необхідність під час пандемії. Про це він сказав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"З 6 квітня в громадських місцях дозволено з'являтися лише в масках або респіраторах. Щодня отримуємо багато запитань щодо того, для чого це потрібно? Приклад азійських країн демонструє, що масове носіння захисних засобів значно знижує ризик передачі вірусу повітряно-крапельним шляхом. Проте для східних країн носіння масок — це давно буденність, яка не потребує додаткових постанов. Тоді як Захід лише починає усвідомлювати значущість цього атрибуту під час пандемії", - написав Денис Шмигаль.
Нагадаємо, з 6 квітня в Україні набрали чинності посилені карантинні заходи.