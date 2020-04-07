Шмыгаль: для восточных стран ношение масок - это давно обыденность

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 79020 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 93710 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 101113 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 100489 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 108108 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 95224 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104014 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106271 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131262 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130383 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмыгаль: для восточных стран ношение масок - это давно обыденность

Шмыгаль: для восточных стран ношение масок - это давно обыденность

Киев  •  УНН

 • 16784 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что для восточных стран ношение масок - это давно обыденность, тогда как западные страны только осознают их необходимость при пандемии. Об этом он сказал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"С 6 апреля в общественных местах разрешено появляться только в масках или респираторах. Ежедневно получаем много вопросов относительно того, для чего это нужно? Пример азиатских стран показывает, что массовое ношение защитных средств значительно снижает риск передачи вируса воздушно-капельным путем. Однако для восточных стран ношение масок - это давно обыденность, не требующая дополнительных постановлений. Тогда как Запад только начинает осознавать значимость этого атрибута во время пандемии", - написал Денис Шмыгаль.

Напомним, с 6 апреля в Украине вступили в силу усиленные карантинные мероприятия.

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