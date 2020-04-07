Шмыгаль: для восточных стран ношение масок - это давно обыденность

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что для восточных стран ношение масок - это давно обыденность, тогда как западные страны только осознают их необходимость при пандемии. Об этом он сказал на своей странице в Facebook, передает УНН.