Шляхом банкрутства “Укртатнафта” може ухилятися від сплати боргів - М.Гольдарб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Теоретично, будь яка справа щодо банкротства підприємства, може свідчити про наміри ухилися від сплати боргів. Таку думку УНН висловив експерт Максим Гольдарб коментуючи відновлення судом провадження про банкрутство компанії “Укртатнафта”, яке було зупинено в квітні 2013 року.
“Якщо провадження про банкротство уже було в судді, а потім було призупинено, то це означає, що воно призупинено через певні обставини. Наприклад, призначена експертиза чи ще щось в такому дусі... В цілому, гіпотетично, будь-яке банкротство це, в тому числі, і уникання від тих чи інших боргів. Не даремно у США є ціла прокуратура по банкротству”, — сказав М.Гольдарб.
Нагадаємо, що за станом на початок 2007 року понад 26% акцій “Укртатнафти” (Кременчуцький НПЗ) належало російської “Татнафти” і афільованим з нею компаніям. Після низки судових рішень ці акції були продані компаніям, афільованим з групою “Приват”.
З цієї причини ПАТ “Татнефть” звернулося до Паризького арбітражу з позовом проти України, який виніс рішення на користь російської компанії.
3 квітня 2017 ПАТ “Татнефть” подало клопотання до Федерального окружного суду по округу Колумбія про примусове виконання арбітражного рішення від 29 липня 2014 року, згідно з яким Україна зобов’язана виплатити ПАТ “Татнефть” 144 мільйони доларів США.
Також нагадаємо, голову правління “Укртатнафти” — Павла Овчаренка МВС у березні оголосило в розшук.
У повідомленні МВС зазначається, що П.Овчаренко переховується з квітня 2015 року та звинувачується в скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України (привласнення або розтрата чужого майна вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).
При цьому, за даними ЗМІ, П.Овчаренко може бути причетним до рейдерського захоплення активів агрохолдингу “Агрейн”.
У керівництва “Агрейна” правоохоронці заарештували банківських сертифікатів на майже 450 кг золота, а під час обшуків вилучили рекордні 72 кілограми золотих злитків.