Путем банкротства "Укртатнафта" может уклоняться от уплаты долгов - М.Гольдарб

"Если производство о банкротстве уже было в судьи, а затем было приостановлено, то это означает, что оно приостановлено в силу определенных обстоятельств. Например, назначена экспертиза или что-то в таком духе ... В целом, гипотетически, любое банкротство это, в том числе, и ухода от тех или иных долгов. Не зря в США есть целый прокуратура по банкротству ", - сказал М.Гольдарб.

Напомним, что по состоянию на начало 2007 года более 26% акций "Укртатнафты" (Кременчугский НПЗ) принадлежало российской "Татнефти" и аффилированным с ней компаниям. После ряда судебных решений эти акции были проданы компаниям, аффилированным с группой "Приват".

По этой причине ОАО "Татнефть" обратилось в Парижский арбитраж с иском против Украины, вынес решение в пользу российской компании.

3 апреля 2017 ОАО "Татнефть" подало ходатайство в Федеральный окружной суд по округу Колумбия о принудительном исполнении арбитражного решения от 29 июля 2014 года, согласно которому Украина обязана выплатить ОАО "Татнефть" 144 миллиона долларов США .

Также напомним, председатель правления "Укртатнафты" - Павла Овчаренко МВД в марте объявило в розыск .

В сообщении МВД отмечается, что П.Овчаренко скрывается с апреля 2015 года и обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение или растрата чужого имущества совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).

При этом, по данным СМИ , П.Овчаренко может быть причастен к рейдерскому захвату активов агрохолдинга "Агрейн".

У руководства "Агрейна" правоохранители арестовали банковских сертификатов почти 450 кг золота, а во время обысков изъяли рекордные 72 килограмма золотых слитков .