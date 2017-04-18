Путем банкротства "Укртатнафта" может уклоняться от уплаты долгов - М.Гольдарб

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 32520 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 99974 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 151184 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114377 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115192 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111744 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103717 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106892 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103424 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152290 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Путем банкротства "Укртатнафта" может уклоняться от уплаты долгов - М.Гольдарб

Путем банкротства "Укртатнафта" может уклоняться от уплаты долгов - М.Гольдарб

Киев  •  УНН

 • 12367 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Теоретически, любое дело по банкротству предприятия, может свидетельствовать о намерениях уклониться от уплаты долгов. Такое мнение УНН высказал эксперт Максим Гольдарб комментируя возобновление судом производства о банкротстве компании "Укртатнафта", которое было остановлено в апреле 2013 года.

"Если производство о банкротстве уже было в судьи, а затем было приостановлено, то это означает, что оно приостановлено в силу определенных обстоятельств. Например, назначена экспертиза или что-то в таком духе ... В целом, гипотетически, любое банкротство это, в том числе, и ухода от тех или иных долгов. Не зря в США есть целый прокуратура по банкротству ", - сказал М.Гольдарб.

Напомним, что по состоянию на начало 2007 года более 26% акций "Укртатнафты" (Кременчугский НПЗ) принадлежало российской "Татнефти" и аффилированным с ней компаниям. После ряда судебных решений эти акции были проданы компаниям, аффилированным с группой "Приват".

По этой причине ОАО "Татнефть" обратилось в Парижский арбитраж с иском против Украины, вынес решение в пользу российской компании.

3 апреля 2017 ОАО "Татнефть" подало ходатайство в Федеральный окружной суд по округу Колумбия о принудительном исполнении арбитражного решения от 29 июля 2014 года, согласно которому Украина обязана выплатить ОАО "Татнефть" 144 миллиона долларов США .

Также напомним, председатель правления "Укртатнафты" - Павла Овчаренко МВД в марте объявило в розыск .

В сообщении МВД отмечается, что П.Овчаренко скрывается с апреля 2015 года и обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение или растрата чужого имущества совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).

При этом, по данным СМИ , П.Овчаренко может быть причастен к рейдерскому захвату активов агрохолдинга "Агрейн".

У руководства "Агрейна" правоохранители арестовали банковских сертификатов почти 450 кг золота, а во время обысков изъяли рекордные 72 килограмма золотых слитков .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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