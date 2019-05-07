Школярів на Луганщині змушували малювати листівки до 9 травня із забороненою символікою
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Поліція перевіряє інформацію про те, що на Луганщині учнів однієї зі шкіл примушували малювати листівки до 9 травня із забороненою символікою. Про це повідомив відділ комунікації поліції Луганської області, передає УНН.
За даними прес-служби відомства, в ході моніторингу інтернет-мережі у Facebook на особистій сторінці користувача Iryna Novikova було виявлено інформацію про те, що в ЗОШ № 30 Лисичанська під час проведення уроку малювання директор школи нібито змушувала дітей малювати листівки до 9 травня із забороненою законом України символікою.
Правоохоронці зареєстрували цей факт і проводить перевірку.
Нагадаємо, в Одесі на Куликовому полі, де проводять масові заходи, затримали 15-річну дівчину, яка прийшла у футболці з зображенням забороненої українським законодавством радянської символіки.