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Школьников в Луганской области заставляли рисовать открытки к 9 мая с запрещенной символикой

Школьников в Луганской области заставляли рисовать открытки к 9 мая с запрещенной символикой

Киев  •  УНН

 • 15749 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Полиция проверяет информацию о том, что в Луганской области учеников одной из школ заставляли рисовать открытки к 9 мая с запрещенной символикой. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Луганской области, передает УНН.

По данным пресс-службы ведомства, в ходе мониторинга интернет-сети в Facebook на личной странице пользователя Iryna Novikova было обнаружено информацию о том, что в СОШ № 30 Лисичанска во время проведения урока рисования директор школы якобы заставляла детей рисовать открытки к 9 мая с запрещенной законом Украины символикой.

Правоохранители зарегистрировали этот факт и проводят проверку.

Напомним, в Одессе на Куликовом поле, где проводят массовые мероприятия, задержали 15-летнюю девушку, которая пришла в футболке с изображением запрещенной украинским законодательством советской символики.

Украинские Национальные Новости

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