Школи Сан-Франциско подали до суду на Altria через "кризу вейпінгу"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. В понеділок адвокат системи державних шкіл Сан-Франциско розпочав судовий процес проти Altria Group Inc заявивши, що тютюновий гігант допоміг компанії-виробнику електронних сигарет Juul Labs Inc створити "кризу" залежності від вейпінгу серед підлітків, про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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"Ця справа стосується Altria, найбільшої сигаретної компанії в нашій країні, яка допомогла підсадити на нікотин ціле нове покоління нашої молоді, спричинивши кризу вейпінгу, молодіжну епідемію", - заявив Томас Картмелл, адвокат Об'єднаного шкільного округу Сан-Франциско.
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У шкільному окрузі також подали позов проти компанії-виробника електронних сигарет Juul. Картмелл сказав, що Altria, яка була найбільшим інвестором Juul з 2018 року до початку 2023 року, розвивала свій бізнес шляхом залучення підлітків до куріння солодкими смаками та яскравою рекламою.
За словами Картмелла, Altria зробила великі інвестиції в Juul після невдалої спроби вивести на ринок свої власні електронні сигарети. Електронна сигарета Juul, з її "високотехнологічним" виглядом, "продавалася, щоб привабити молоду, круту, популярну публіку".
Картмелл заявив, що, через Altria і Juul шкільний персонал тепер "змушений витрачати дорогоцінний час на боротьбу з розгулом вейпінгу в школі". Округ намагається змусити Altria оплатити витрати на розв'язання проблеми, яка пов'язана з вейпінгом. У Altria цю інформацію заперечили.
Минулого місяця компанія Altria заявила, що відмовилася від своєї 35%-ї частки в Juul в обмін на ліцензії на деякі об'єкти інтелектуальної власності компанії. Станом на грудень її частка в Juul оцінювалася в 250 мільйонів доларів.