Школы Сан-Франциско подали в суд на Altria из-за "кризиса вейпинга"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. В понедельник адвокат системы государственных школ Сан-Франциско начал судебный процесс против Altria Group Inc заявив, что табачный гигант помог компании-производителю электронных сигарет Juul Labs Inc создать "кризис" зависимости от вейпинга среди подростков, об этом сообщает Reuters, передает УНН.
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"Это дело касается Altria, крупнейшей сигаретной компании в нашей стране, которая помогла подсадить на никотин целое новое поколение нашей молодежи, вызвав кризис вейпинга, молодежную эпидемию", - заявил Томас Картмелл, адвокат Объединенного школьного округа Сан-Франциско.
Детали
В школьном округе также подали иск против компании-производителя электронных сигарет Juul. Картмелл сказал, что Altria, которая была крупнейшим инвестором Juul с 2018 года до начала 2023 года, развивала свой бизнес путем привлечения подростков к курению сладкими вкусами и яркой рекламой.
По словам Картмелла, Altria сделала крупные инвестиции в Juul после неудачной попытки вывести на рынок свои собственные электронные сигареты. Электронная сигарета Juul, с ее "высокотехнологичным" видом, "продавалась, чтобы привлечь молодую, крутую, популярную публику".
Картмелл заявил, что, из-за Altria и Juul школьный персонал теперь "вынужден тратить драгоценное время на борьбу с разгулом вейпинга в школе". Округ пытается заставить Altria оплатить расходы на решение проблемы, которая связана с вейпингом. В Altria эту информацию отрицают.
В прошлом месяце компания Altria заявила, что отказалась от своей 35%-й доли в Juul в обмен на лицензии на некоторые объекты интеллектуальной собственности компании. По состоянию на декабрь ее доля в Juul оценивалась в 250 миллионов долларов.