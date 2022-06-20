Шкарлет: в Херсоні тільки дві школи з 60 погодилися працювати з окупантами

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Він розповів, що на сьогодні немає інформації, щоб будь-яка школа на окупованих територіях формувала освітній процес за російськими стандартами. Хоча надходять сигнали про спроби росіян з 1 вересня запровадити свої стандарти.

“Але я знаю тільки поодинокі випадки. Якщо взяти, наприклад, Херсон, то з 60 директорів шкіл тільки двоє погодилися працювати із загарбниками. Більшість шкіл все одно продовжуватимуть освітній процес за українськими стандартами”, — зазначив Шкарлет.

Нагадаємо

У Київській області за співпрацю з окупантами судитимуть самопроголошеного голову Димерської ОТГ.