Шкарлет: в Херсоне только две школы из 60 согласились работать с оккупантами
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. В Херсоне две школы из 60 согласились работать с российскими оккупантами. Об этом сообщает УНН с ссылкой на интервью министра образования и науки Сергея Шкарлета для “Суспільне”.
Детали
Он рассказал, что на сегодня нет информации, чтобы любая школа на оккупированных территориях формировала образовательный процесс по российским стандартам. Хотя поступают сигналы о попытках россиян с 1 сентября ввести свои стандарты.
“Но я знаю только единичные случаи. Если взять, например, Херсон, то из 60 директоров школ только двое согласились работать с захватчиками. Большинство школ все равно будут продолжать образовательный процесс по украинским стандартам”, — отметил Шкарлетт.
Напомним
В Киевской области за сотрудничество с оккупантами будут судить самопровозглашенного председателя Дымерской ОТГ.