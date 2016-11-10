Шістьох осіб судитимуть за пограбування та викрадення людей на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Прокуратура на Одещині скерувала до суду обвинувальний акт стосовно шести громадян, підозрюваних у вчиненні грабежів та викраденні людини. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури.
Так, упродовж 2015-2016 років підозрювані грабували та викрадали людей, а також вчиняли шахрайські дії на території Одеси.
Зокрема, у грудні минулого року учасники злочинної групи пограбували менеджера зі збуту ювелірної продукції та заволоділи срібними виробами, ломом золотого металу та комп’ютерною технікою.
Внаслідок злочинних дій постраждалим нанесено збитків на загальну суму близько 800 тис грн.
Нагадаємо, правоохоронці затримали вказаних осіб у травні цього року та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 146, ч. 2, 3 ст. 189, ч. 5 ст. 186 та ч. 4 ст. 190 КК України.