Шестерых человек будут судить за ограбления и похищения людей в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении шести граждан, подозреваемых в совершении грабежей и похищении человека. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Так, в течение 2015-2016 годов подозреваемые грабили и похищали людей, а также совершали мошеннические действия на территории Одессы.
В частности, в декабре прошлого года участники преступной группы ограбили менеджера по продажам ювелирной продукции и завладели серебряными изделиями, ломом золотого металла и компьютерной техникой.
В результате преступных действий пострадавшим нанесен ущерб на общую сумму около 800 тыс грн.
Напомним, правоохранители задержали указанных лиц в мае этого года и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 146, ч. 2, 3 ст. 189, ч. 5 ст. 186 и ч. 4 ст. 190 УК Украины.