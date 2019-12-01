Шевченко про жереб Євро-2020: є чудова нагода вийти з такої важкої групи
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував результати жеребкування фінальної частини Євро-2020. Слова спеціаліста наводить УАФ, передає УНН.
“У фінальній частині Євро-2020 не може бути слабких команд. Ми розуміємо, що на нас очікує важка стартова гра. Нідерланди — чудова збірна із сильними виконавцями й тренером. Австрія — також непроста команда. У березні ми дізнаємося четвертого суперника... Гадаю, у збірної України є чудова нагода вийти з такої важкої групи”, — зізнався Шевченко.
Колишній володар “Золотого м’яча” вважає, що стан його підопічних відіграє важливу роль в отриманні підсумкового успіху на Євро-2020.
“Багато що залежатиме від того, в якому стані підійдуть до турніру наші футболісти. Найголовніше — обійтися без травм. Календар? Не хотілось би починати турнір із Нідерландами... Але з жеребом сперечатися марно”, — додав Шевченко.
Нагадаємо, що головний наставник команди Нідерландів також дав оцінку збірній Україні.