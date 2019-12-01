Куман назвав збірну України сильним суперником на Євро-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман підбив підсумки жеребу групової стадії Євро-2020 за підсумками якої команда виступить проти України та Австрії. Слова фахівця наводить сайт nu.nl, передає УНН.
"Так, мені краще Австрія, ніж Португалія. При всій повазі, але ми знаємо, наскільки складним суперником була б Португалія. Мені подобається, що ми зіграємо проти команди, з якою рідко зустрічалися", - розпочав Куман.
Спеціаліст відзначив, що "жовто-блакитних" не можна недооцінювати та виявив впевненість в індивідуальній майстерності підопічних.
"Нам не можна недооцінювати Україну. Зробимо все, щоб цього не сталося. У кваліфікації вона грала в одній групі з Португалією і стала першою. Ми знаємо, як непросто обігравати португальців. З Шевченком у керма Україна сильно змінилася, це сильна команда. Вже розпочали вивчення української збірної. І ми, і українці будемо проводити товариські ігри, тому матеріал ще з'явиться. Вважаю, що у футболі не так багато секретів. Гадаю, що ви не можете вигравати завдяки тактичним схемам. Важливо мати гарний тактичний план, але виграш приносять індивідуально сильні гравці, яких ми маємо", - наголосив Куман.
Варто зазначити, що голландці не потрапили на Євро-2016 і ЧС-2018. Так довго в фінальних стадіях великих турнірів вони не грали з середини 80-х років, а потім стали чемпіонами Європи-1988.
Додамо, Нідерланди проведуть усі групові матчі в Амстердамі і стартують 14 червня саме проти України.