Куман назвал сборную Украины сильным соперником на Евро-2020

"Да, мне лучше Австрия, чем Португалия. При всем уважении, но мы знаем, насколько сложным соперником была бы Португалия. Мне нравится, что мы сыграем против команды, с которой редко встречались", - начал Куман.

Специалист отметил, что "желто-синих" нельзя недооценивать и обнаружил уверенность в индивидуальном мастерстве подопечных.

"Нам нельзя недооценивать Украины. Сделаем все, чтобы этого не произошло. В квалификации она играла в одной группе с Португалией и стала первой. Мы знаем, как непросто обыгрывать португальцев. С Шевченко у руля Украины сильно изменилась, это сильная команда. Уже начали изучение украинской сборной. и мы, и украинцы будем проводить товарищеские игры, поэтому материал еще появится. Считаю, что в футболе не так много секретов. Думаю, что вы не можете выигрывать благодаря тактическим схемам. Важно иметь хороший тактический план, но выигрыш приносят индивидуаль но сильные игроки, которых мы имеем", - подчеркнул Куман.

Стоит отметить, что голландцы не попали на Евро-2016 и ЧМ-2018. Так долго в финальных стадиях крупных турниров они не играли с середины 80-х годов, а затем стали чемпионами Европы-1988.

Добавим, Нидерланды проведут все групповые матчи в Амстердаме и стартуют 14 июня именно против Украины.