Шевченко довикликав у збірну воротаря "Олександрії"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Тренер збірної України Андрій Шевченко вніс зміни до складу "жовто-блакитних" і викликав до ростеру стража воріт "Олександрії" Юрія Паньківа, повідомляє УНН з посиланням на УАФ.
Рішення Шевченка пов'язане із отриманням ушкодження Денисом Бойко. На заміну представника "Динамо" викликаний досвідчений 34-річний страж воріт "Олександрії".
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Для воротаря "Олександрії" це дебютний виклик до головної команди країни. На даний момент у біографії Паньківа є одна гра у складі юнацької збірної U-16 у 2001 році.
Сказано, що Юрій прибуде до розташування "синьо-жовтих" 1 червня разом з іншими гравцями вітчизняної Прем'єр-ліги.
Нагадаємо, що Паньків нинішнього сезону став бронзовим призером УПЛ у складі "Олександрії".