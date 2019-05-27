Шевченко вызвал в сборную вратаря "Александрии"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Тренер сборной Украины Андрей Шевченко внес изменения в состав "желто-синих" и вызвал в ростер стража ворот "Александрии" Юрия Панькива, сообщает УНН со ссылкой на УАФ.
Решение Шевченко связано с получением повреждения Денисом Бойко. На замену представителя "Динамо" вызван опытный 34-летний страж ворот "Александрии".
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Для вратаря "Александрии" это дебютный вызов в главную команду страны. На данный момент в биографии Панькива есть одна игра в составе юношеской сборной U-16 в 2001 году.
Сказано, что Юрий прибудет в расположение "сине-желтых" 1 июня вместе с другими игроками отечественной Премьер-лиги.
Напомним, что Панькив в нынешнем сезоне стал бронзовым призером УПЛ в составе "Александрии".