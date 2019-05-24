Шевченко викликав додаткового форварда на матчі відбору Євро-2020

У зв’язку з ушкодженням Жуніора Мораеса, яке унеможливило участь гравця в найближчих відбірних матчах Євро-2020 проти Сербії та Люксембургу, головний тренер національної команди України викликав до складу збірної нападника київського “Динамо” Артема Бєсєдіна.

Востаннє нападник, на рахунку якого 11 поєдинків та один гол за головну команду країни, отримував виклик до збірної рівно рік тому. Під час червневого збору Бєсєдін узяв участь в обох товариських матчах — проти Марокко та Албанії. Трохи пізніше важка травма на тривалий час залишила форварда поза грою, однак нещодавно Артем знову повернувся до лав клубу.

Примітно, що Бєсєдіна в національній команді припав саме на поєдинок із Сербією, з якою збірна України проведе свій найближчий матч. Тоді “синьо-жовті” з Бєсєдіним у складі святкували перемогу (2:0) у товариському поєдинку, що відбувся 15 листопада 2016 року в Харкові.