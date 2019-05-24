Шевченко вызвал дополнительного форварда на матчи отбора Евро-2020

В связи с повреждением Жуниора Мораеса, которое сделало невозможным участие игрока в ближайших отборочных матчах Евро-2020 против Сербии и Люксембурга, главный тренер национальной команды Украины вызвал в сборную нападающего киевского “Динамо” Артема Беседина.

Последний раз нападающий, на счету которого 11 поединков и один гол за главную команду страны, получал вызов в сборную ровно год назад. Во время июньского сбора Беседин принял участие в обоих товарищеских матчах — против Марокко и Албании. Чуть позже тяжелая травма на длительное время оставила форварда вне игры, однако недавно Артем снова вернулся в ряды клуба.

Примечательно, что Беседина в национальной команде пришелся именно на поединок с Сербией, с которой сборная Украины проведет свой ближайший матч. Тогда “сине-желтые” с Беседин в составе праздновали победу (2:0) в товарищеском поединке, состоявшемся 15 ноября 2016 года в Харькове.