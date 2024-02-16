Ще плюс 1210 окупантів і 23 танки: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 400 300 осіб особового складу і 6465 танків.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 400 300 осіб, 6565 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.02.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 400 300 (+1210) осіб,
танків ‒ 6465 (+23) од,
бойових броньованих машин ‒ 12129 (+39) од,
артилерійських систем – 9641 (+21) од,
РСЗВ – 984 (+0) од,
засоби ППО ‒ 671 (+0) од,
літаків – 332 (+0) од,
гелікоптерів – 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7408 (+4),
крилаті ракети ‒ 1895 (+13),
кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 12716 (+25) од,
спеціальна техніка ‒ 1528 (+4).
За добу на фронті відбулося 95 бойових зіткнень – Генштаб16.02.24, 07:40 • 43444 перегляди