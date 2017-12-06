Шахтар переміг Манчестер Сіті та вийшов в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. На ОСК "Металіст" в Харкові підбіг до закінчення поєдинок 6-го туру групового раунду Ліги чемпіонів у квартеті F між донецьким "Шахтарем" та англійським "Манчестер Сіті", передає кореспондент УНН.

У першій 20-хвилинці лише Марлос зумів перевірити Едерсона дальнім ударом – бразилець зреагував. Господарі швидко старалися долати центр поля, що дало свої плоди. Спочатку Марлос стягнув кількох гравців "міщан", протягнув м'яч по центру та віддав передачу на фланг Бернарду. Бразилець увійшов у чужий карний майданчик і завдав удар за комірець Едерсону в дальній верхній кут воріт – 1:0.

На 32 хвилині Марлос також виявився автором результативного пасу. Натуралізованому українцю надали простір в середині поля і той знайшов Ісмаїлі. В моменті виходу з воріт з-за межі карної зони помилився Едерсон, як наслідок бразильський захисник "гірників" відправив м'яч у порожню сітку воріт – 2:0.

До кінця тайму господарі мали ще кілька гострих нагод, але удару Тайсона не вистачило кількох сантиметрів (вище поперечини), а Феррейра з вигідної позиції завдав слабкого пострілу.

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"Манчестер Сіті" відповів одною нагодою. 17-річний Фолден вибіг на побачення з Пятовим, проте воротар збірної України у підкаті без порушень правил вибив м'яч.

У другій частині баталії моментів було обмаль, а єдине взяття воріт пройшло вже в компенсований арбітром час. Богдан Бутко здійснив фол на Габріелі Жезусі у власному штрафному. Пенальті реалізував Серхіо Агуеро – 2:1.

Зауважимо, що на матчі були присутні наставники збірних України та Бразилії Тіте і Шевченко відповідно. Крім того, відвідав протистояння колишній тренер "гірників" Мірча Луческу.

Примітно, що в паралельній грі квартету "Фейєнорд" вдома обіграв "Наполі" 2:1.

Додамо, що завдяки перемозі "Шахтар" набрав 12 пунктів і з 2-ї позиції пройшов до 1/8 фіналу ЛЧ.

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