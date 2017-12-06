Шахтер победил Манчестер Сити и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. На ОСК "Металлист" в Харькове подбежал к окончанию поединок 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов в квартете F между донецким "Шахтером" и английским "Манчестер Сити", передает корреспондент УНН.
В первой 20-минутке только Марлос сумел проверить Эдерсона дальним ударом - бразилец среагировал. Хозяева быстро старались преодолевать центр поля, дало свои плоды. Сначала Марлос взыскал нескольких игроков "горожан", протащил мяч по центру и отдал передачу на фланг Бернарду. Бразилец вошел в чужую штрафную и нанес удар за шиворот Эдерсон в дальний верхний угол ворот - 1: 0.
На 32 минуте Марлос также оказался автором результативного паса. Натурализованному Украинский предоставили пространство в середине поля и тот нашел Исмаили. В моменте выхода из ворот из-за пределов штрафной зоны ошибся Эдерсон, как следствие бразильский защитник "горняков" отправил мяч в пустую сетку ворот - 2: 0.
До конца тайма хозяева имели еще несколько острых моментов, но удар Тайсона не хватило нескольких сантиметров (выше перекладины), а Феррейра из выгодной позиции нанес слабого выстрела.
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"Манчестер Сити" ответил другой возможности. 17-летний Фолден выбежал на свидание с Пятовым, однако вратарь сборной Украины в подкате без нарушений выбил мяч.
Во второй части баталии моментов было мало, а единственное взятие ворот прошло уже в компенсированное арбитром время. Богдан Бутко совершил фол на Габриэле Жезус в собственной штрафной. Пенальти реализовал Серхио Агуэро - 2: 1.
Заметим, что на матче присутствовали наставники сборных Украины и Бразилии Тите и Шевченко соответственно. Кроме того, посетил противостояния бывший тренер "горняков" Мирча Луческу.
Примечательно, что в параллельной игре квартета "Фейеноорд" дома обыграл "Наполи" 2: 1.
Добавим, что благодаря победе "Шахтер" набрал 12 пунктов и со 2-й позиции прошел в 1/8 финала ЛЧ.