"Шахтар" і "Динамо" отримали розклад матчів в групах Ліги чемпіонів

Деталі

"Динамо" свій шлях у квартеті Е розпочне шлях грою із "Бенфікою" вдома, яка пройде 14 вересня. У другому турі "Динамо" поїде в Мюнхен на гру із "Баварією", а далі буде виїзд до Каталонії – гра з "Барселоною".

Четвертого туру "Динамо" прийматиме "Барселону", у п'ятому вдома зіграє з "Баварією", а закриватиме шостим туром в гостях із "Бенфікою".

Натомість у 1-му турі команда Роберто Де Дзербі зустрінеться на виїзді з "Шерифом", а в 2-му і 3-му прийматиме вдома "Інтер" і "Реал".

Календар "Шахтаря" в Лізі чемпіонів з 4-го туру:

4-й тур. "Реал" – "Шахтар"

5-й тур. "Інтер" – "Шахтар"

6-й тур. "Шахтар" – "Шериф".

Що передувало цьому

ФК “Металіст” запросив “Шахтар” грати єврокубкові матчі на фартовому стадіоні.