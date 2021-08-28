"Шахтар" і "Динамо" отримали розклад матчів в групах Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Став відомим календар ігор київського "Динамо" та донецького "Шахтаря" на стадії групового етапу Ліги чемпіонів, повідомляє УНН з посиланням на сайти клубів.
Деталі
"Динамо" свій шлях у квартеті Е розпочне шлях грою із "Бенфікою" вдома, яка пройде 14 вересня. У другому турі "Динамо" поїде в Мюнхен на гру із "Баварією", а далі буде виїзд до Каталонії – гра з "Барселоною".
Четвертого туру "Динамо" прийматиме "Барселону", у п'ятому вдома зіграє з "Баварією", а закриватиме шостим туром в гостях із "Бенфікою".
Натомість у 1-му турі команда Роберто Де Дзербі зустрінеться на виїзді з "Шерифом", а в 2-му і 3-му прийматиме вдома "Інтер" і "Реал".
Календар "Шахтаря" в Лізі чемпіонів з 4-го туру:
4-й тур. "Реал" – "Шахтар"
5-й тур. "Інтер" – "Шахтар"
6-й тур. "Шахтар" – "Шериф".
Що передувало цьому
ФК “Металіст” запросив “Шахтар” грати єврокубкові матчі на фартовому стадіоні.