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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 105079 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 120527 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 124429 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 182234 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 214044 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 137464 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 130179 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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"Шахтер" и "Динамо" получили расписание матчей в группах Лиги чемпионов

"Шахтер" и "Динамо" получили расписание матчей в группах Лиги чемпионов

Киев  •  УНН

 • 25714 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Стал известным календарь игр киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" на стадии группового этапа Лиги чемпионов, сообщает УНН со ссылкой на сайты клубов.

Детали

“Динамо” свой путь в квартете Е начнет путь игрой с “Бенфикой” дома, которая пройдет 14 сентября. Во втором туре “Динамо” поедет в Мюнхен на игру с “Баварией”, а дальше будет выезд в Каталонии — игра с “Барселоной”.

Четвертого тура “Динамо” примет “Барселону”, в пятом дома сыграет с “Баварией”, а закрывать шестым туром в гостях с “Бенфикой”.

Зато в 1-м туре команда Роберто Де Дзерби встретится на выезде с “Шерифом”, а во 2-м и 3-м принимать дома “Интер” и “Реал”.

Календарь “Шахтера” в Лиге чемпионов с 4-го тура:

4-й тур. “Реал” — “Шахтер”
5-й тур. “Интер” — “Шахтер”
6-й тур. “Шахтер” — “Шериф”.

Что предшествовало этому

ФК “Металлист” пригласил “Шахтер” играть еврокубковые матчи на фартовом стадионе.

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