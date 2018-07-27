Шаблістка Харлан втретє в кар'єрі здобула Кубок світу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Українська шаблістка Ольга Харлан стала володаркою Кубка світу за підсумками сезону 2017/2018 років, інформує УНН з посиланням на НФФУ.
Українка закінчила сезон на першому рядку світового рейтингу FIE, маючи в активі 190 очок. За минулий змагальний цикл Харлан виграла етап Кубка світу в Сінт-Нікласі, Гран-прі в Мехіко та Сеулі, а також взяла “срібло” на ще одному етапі в Тунісі.
Незважаючи на перше місце FIE, головні старти сезону — чемпіонат Європи та світу — в особистому розряді для українки закінчилися без медалей. На континентальній першості українська шаблістка стала 10-ю, а на світовому — 17-ю, не зумівши захистити торішній титул.
Варто зазначити, що для лідера збірної України цей Кубок світу стане третім у кар’єрі. Раніше 27-річна фехтувальниця завершувала сезон на першому рядку світового рейтингу в 2013-му і 2014-му роках.
Крім того додам, більше перемог в Кубку світу тільки в активі американок Маріель Загуніс і Сади Джейкобсон. Вони вигравали трофей по чотири рази.