Саблистка Харлан третий раз в карьере выиграла Кубок мира
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Украинская саблистка Ольга Харлан стала обладательницей Кубка мира по итогам сезона 2017/2018 годов, информирует УНН со ссылкой на НФФУ.
Украинка закончила сезон на первой строчке мирового рейтинга FIE, имея в активе 190 очков. За прошлый соревновательный цикл Харлан выиграла этап Кубка мира в Синт-Никлас, Гран-при в Мехико и Сеуле, а также взяла “серебро” на еще одном этапе в Тунисе.
Несмотря на первое место FIE, главные старты сезона — чемпионат Европы и мира — в личном разряде для Украинской закончились без медалей. На континентальном первенстве украинская саблистка стала 10-й, а на мировом — 17-й, не сумев защитить прошлогодний титул.
Стоит отметить, что для лидера сборной Украины этот Кубок мира станет третьим в карьере. Ранее 27-летняя фехтовальщица завершала сезон на первой строчке мирового рейтинга в 2013-м и 2014-м годах.
Кроме того добавлю, больше побед в Кубке мира только в активе американок Мариэль Загунис и Сады Джейкобсон. Они выигрывали трофей по четыре раза.