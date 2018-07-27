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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Саблистка Харлан третий раз в карьере выиграла Кубок мира

Саблистка Харлан третий раз в карьере выиграла Кубок мира

Киев  •  УНН

 • 8492 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Украинская саблистка Ольга Харлан стала обладательницей Кубка мира по итогам сезона 2017/2018 годов, информирует УНН со ссылкой на НФФУ.

Украинка закончила сезон на первой строчке мирового рейтинга FIE, имея в активе 190 очков. За прошлый соревновательный цикл Харлан выиграла этап Кубка мира в Синт-Никлас, Гран-при в Мехико и Сеуле, а также взяла “серебро” на еще одном этапе в Тунисе.

Несмотря на первое место FIE, главные старты сезона — чемпионат Европы и мира — в личном разряде для Украинской закончились без медалей. На континентальном первенстве украинская саблистка стала 10-й, а на мировом — 17-й, не сумев защитить прошлогодний титул.

Стоит отметить, что для лидера сборной Украины этот Кубок мира станет третьим в карьере. Ранее 27-летняя фехтовальщица завершала сезон на первой строчке мирового рейтинга в 2013-м и 2014-м годах.

Кроме того добавлю, больше побед в Кубке мира только в активе американок Мариэль Загунис и Сады Джейкобсон. Они выигрывали трофей по четыре раза.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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