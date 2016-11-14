Сезонні ярмарки відбудуться 15-20 листопада у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. У Києві з 15 по 20 листопада будуть проведені сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки за всіма групами товарів. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
Так, 15 листопада (вівторок) ярмарки відбудуться у:
Голосіївському районі – просп. Науки, 88, вул. Володимирська, 80-86;
Дарницькому районі – перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, вул. Зарічна, 44-45-Т;
Деснянському районі – вул. Електротехнічна, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 – на парній стороні; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А – на непарній стороні;
Дніпровському районі – вул. І. Микитенка, 21-27;
Подільському районі – вул. Світлицького, 31-35;
Святошинському районі – вул. Г. Юри, 5, перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
Шевченківському районі –вул. Багговутівська, 1.
16 листопада (середа) у:
Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївська, 45-47;
Дарницькому районі – перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, вул. Зарічна, 44 – 45-Т ;
Деснянському районі – вул. Електротехнічна, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 – на парній стороні; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А – на непарній стороні;
Дніпровському районі – просп. Возз’єднання, 2-20;
Подільському районі – вул. Світлицького, 31-35, просп. Правди, 5-11;
Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Тулузи, 10 (перетин вул. Тулузи та бульв. Р. Роллана);
Шевченківському районі – перетин вулиць О. Теліги та Мельникова.
17 листопада (четвер) у:
Голосіївському районі – вул. Ломоносова (в межах вулиць М. Стельмаха та Маричанської), вул. Новопирогівська, 25, вул. Ковпака (в межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича);
Дарницькому районі – перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, вул. Зарічна, 44 – 45-Т;
Деснянському районі – вул. Електротехнічна, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 – на парній стороні; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А – на непарній стороні;
Дніпровському районі – бульв. Перова, 10, вул. Березняківська, 21;
Оболонському районі – вул. Північна, 48-54;
Печерському районі - вул. Московська, 3;
Подільському районі – вул. Світлицького, 31-35, вул. Оболонська, 23-35;
Святошинському районі – в межах просп. Леся Курбаса, 1-А та вул. Академіка Корольова, перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1.
18 листопада (п’ятниця) у:
Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 17-31;
Дарницькому районі – перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, вул. Зарічна, 44 – 45-Т;
Деснянському районі – вул. Електротехнічна, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 – на парній стороні; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А – на непарній стороні, вул. Шолом-Алейхема (в межах вулиць Мілютенка та Маршала Жукова);
Дніпровському районі – вул. Алма-Атинська, 64, вул. Гродненська, 1/35-17-А;
Печерському районі – Печерський узвіз, 2/12;
Подільському районі – вул. Світлицького, 31-35, вул. Полкова, 57-Б;
Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Сільська, 16;
Солом’янському районі – вул. Керченська (в межах вулиць Донецької та Мартиросяна), вул. П. Козицького (в межах вулиць Єреванської та Уманської);
Шевченківському районі – перетин вулиць Щусєва та Тираспільської;
вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу);
вул. Деревлянська, 16, вул. Ризька, 1.
19 листопада (субота) у:
Дарницькому районі – перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, вул. Зарічна, 44 – 45-Т;
Деснянському районі – вул. Електротехнічна, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 – на парній стороні; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А – на непарній стороні;
Подільському районі – вул. Світлицького, 31-35.
20 листопада (неділя) у:
Дарницькому районі – перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, вул. Зарічна, 44 – 45-Т;
Деснянському районі – вул. Електротехнічна, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 – на парній стороні; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А – на непарній стороні);
Подільському районі – вул. Світлицького, 31-35.